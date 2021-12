Tous nos modèles de pelouses synthétiques sont fabriqués avec des machines dernières générations et avec un soin particulier, c'est pourquoi le résultat est toujours esthétique et de qualité. Nous travaillons principalement avec des marques de fibres reconnues dans le domaine Tencate ou Bonnar. Même si l'espace à couvrir est soumis à un passage intense, votre pelouse artificielle résiste et reste belle longtemps. Nos gazons artificiels sont conçus pour l’intérieur et l’extérieur. Le gazon synthétique est principalement utilisé pour le jardin, les tours de piscine, les terrasses... De nombreux hôtels-restaurant, campings ou municipalités ont adopté le gazon synthétique pour bénéficier des multiples avantages que celui-ci propose. Aujourd’hui la société Thegazonsynthétique.fr est reconnue comme étant un des leaders dans le domaine.

Nous proposons des promotions en continu : nos différentes catégories de gazon synthétique sont présentées en détail et bénéficient de remises revues régulièrement. Profitez aussi de la livraison gratuite chez vous dès 300 €, hors DOM-TOM, et agrémentez vos espaces intérieurs et extérieurs avec une pelouse synthétique haut de gamme !

THEGAZONSYNTHETIQUE.FR EN QUELQUES MOTS

La société THEGAZONSYNTHETIQUE.FR vous propose des gazons et herbes synthétiques en provenance de Hollande ou d’Espagne. Nos gazons artificiels possèdent toutes les dernières normes européennes, nous vous proposons de la douceur, de la résilience, du confort et de la qualité. Nous disposons d’un stock de gazon synthétique permanent de plus de 100 000 m² dans nos entrepôts. Aujourd’hui nous avons la fierté de vous annoncer que nous sommes l’un des plus gros vendeurs de gazon synthétique en France. En effet, nous comptabilisons 1 234 000 m² vendus à ce jour. Nous sommes une entreprise existant depuis 2005, passionnés par l’univers du paysage et donc nous nous sommes orientés vers des solutions écologiques et rentables.

La fausse pelouse était pour nous une évidence car nous voulions être acteurs de l’écologie et lutter contre le réchauffement climatique et la pollution. Pour répondre à toutes les attentes, nous fonctionnons avec des partenaires installateurs et poseurs de gazon synthétique dans toute la France, que nous formons sur les différentes techniques de pose, de la préparation de terrain à la mise en place du gazon synthétique avec des techniques pour effectuer des raccords invisibles. Nous vous proposons donc un projet clés en main ; soit vous pouvez acheter le gazon synthétique sur notre site internet et vous l’installez vous-même, soit vous faites appel à l'un de nos partenaires qui sera là pour créer le projet de vos rêves.

Nos gazons synthétiques respectent un cahier des charges bien précis, nous les garantissons même 10 ans pour votre plus grande satisfaction. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des gazons artificiels au meilleur rapport qualité / prix du marché. Vérifiez les données exactes sur la durée de vie de la fibre, certains gazons artificiels ont une durée de vie de 3 ans, aucun traitement aux UV, chlore et arrachement. Un autre élément à prendre en compte, il s’agit du dtex (la densité de fibre) ; moins le dtex est élevé plus il y aura de chance que votre pelouse artificielle soit écrasée car il n’y aura pas la résistance au piétinement. À l'inverse, si il est trop élevé, la fibre de votre pelouse sera trop lourde, donc le gazon ne restera pas droit, il faut trouver le juste milieu. Nous avons élaboré des gazons synthétiques similaires au gazon naturel avec une résistance au piétinement extrême.

Nous prenons en compte chaque paramètre et évaluons les contraintes imposées par le volet paysager. Acheter du gazon synthétique est donc un moyen de préserver la planète et d'adapter sa manière de vivre aux nouvelles priorités.

Comme pour toute herbe synthétique, l'entretien est minime. Vous profitez toute l'année d'une fausse pelouse bien verte et imitant parfaitement l'herbe naturelle sans les contraintes liées à l'entretien régulier que demande un gazon naturel.

The Gazon Synthétique livre du gazon synthétique partout en France en choisissant un conditionnement adapté au transport par route ou voie maritime. Tous nos gazons synthétiques sont livrés sous 2 jours après réception du règlement.

Bénéficiez d'un faux gazon avec traitement aux UV, au chlore et à l'arrachement au meilleur rapport qualité / prix du marché !

Avant d'acheter votre gazon artificiel, comparez non seulement la durée de vie de la fibre mais aussi la qualité de fabrication. Des tests sont réalisés à chaque étape et les critères sont mis en balance. Trouver le juste milieu est ici essentiel pour une pelouse belle et accessible toute l'année.

En tant que fabricant de gazon synthétique expérimenté, The Gazon Synthétique élabore des gazons synthétiques haut de gamme dernière génération.

AVANT DE PRENDRE VOTRE DÉCISION D’ACHETER DU GAZON SYNTHÉTIQUE

Nous vous conseillons de commander directement sur notre site TGS des échantillons de gazons synthétiques gratuits afin de vous donner une idée objective sur le modèle de gazon artificiel qui correspondra à vos attentes. Notre proposition pour vous ce n’est pas seulement l’installation d’une pelouse artificielle mais la promesse d’un changement. Votre gazon artificiel sera vert toute l’année, vous n’aurez plus besoin de l’entretenir et vous pourrez enfin profiter de votre jardin toute l’année. C’est aussi un avantage économique ; plus de factures d’eau exorbitantes, ni d’engrais ou de pesticides, vous n’aurez pas non plus besoin de débroussailler, ou de passer la tondeuse, profitez donc de vos économies pour vous amuser et profiter du bon temps. La pelouse synthétique fera de vous un acteur de l’écologie, les ressources en eau se font rares il faut donc éviter de les gaspiller, en période de canicule vous n’aurez plus à vous soucier de cela car votre pelouse synthétique n’a pas besoin d’arrosage pour rester verte.

Si nous vous avons convaincu avec tous les avantages du faux gazon mais que vous hésitez encore, n’hésitez pas à contacter notre service commercial au 04 66 60 49 97, notre équipe sera ravie de vous répondre, d'effectuer un devis ou vous envoyer des échantillons gratuits si vous en avez besoin et vous rediriger vers l’un de nos prestataire installateur dans votre région si votre projet se finalise !

Vous êtes un professionnel dans le domaine paysager et vous cherchez un grossiste en gazon synthétique ?

Vous êtes un professionnel paysagiste et cherchez un grossiste en gazon synthétique ? Notre entreprise de fabrication de pelouse synthétique européenne met tout en œuvre pour vous proposer des produits de qualité qui vous permettent de vous démarquer de vos concurrents et de vous faire apprécier de vos clients. Service commercial Pro : 04 66 60 49 97

Nos engagements en tant que grossiste en gazon synthétique vis à vis de nos clients

Il est possible de comparer objectivement les différents modèles de gazon artificiel qui vous intéressent. Nous pouvons mettre à votre disposition plusieurs hauteurs de fibres. Il existe en effet des modèles de gazon synthétique de 25 mm et de gazon synthétique allant jusqu’à 55 mm. Nous pouvons également vous assurer de la longévité de votre pelouse artificielle. Vous ferez des économies puisque vous n'aurez pas à la changer avant une bonne dizaine d'années.

Pour obtenir des informations complémentaires avant d'acheter votre gazon synthétique, n’hésitez pas à nous contacter. Notre équipe sera ravie de vous répondre, de rédiger un devis ou de vous envoyer des échantillons gratuits. Notre conseiller pourra aussi vous rediriger vers l’un de nos prestataires installateurs dans votre région !

